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Царьград

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Более 700 тысяч москвичей уже участвует в выборе места для памятника Пушкину

Более 700 тысяч москвичей уже участвует в выборе места для памятника Пушкину

Тестовое голосование, организованное в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, набирает обороты: по последним данным, свое мнение о судьбе памятника Александру Пушкину уже высказали свыше 700 тысяч жителей столицы.

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