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Шоу-бизнес: Бросил кино, чтобы торговать овощами на рынке: В чем секрет счастья знаменитого китайского актёра Сюй Пэна

Шоу-бизнес: Бросил кино, чтобы торговать овощами на рынке: В чем секрет счастья знаменитого китайского актёра Сюй Пэна

Миллионы молодых людей во всём мире мечтают сниматься в кино и стать знаменитыми. Однако добиться успеха в этой профессии бывает непросто, слишком зависят актёры от внешних факторов, и порой даже самые талантливые представители мира кино годами играют малозначимые роли и остаются в тени своих более удачливых коллег.

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