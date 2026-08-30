Шоу-бизнес: Бросил кино, чтобы торговать овощами на рынке: В чем секрет счастья знаменитого китайского актёра Сюй Пэна

Миллионы молодых людей во всём мире мечтают сниматься в кино и стать знаменитыми. Однако добиться успеха в этой профессии бывает непросто, слишком зависят актёры от внешних факторов, и порой даже самые талантливые представители мира кино годами играют малозначимые роли и остаются в тени своих более удачливых коллег.