Мужчине нравится извращения

Что делать? Голову лечить. А то недолго на свете жить осталось. Покалечит тебя твой извращенец. А может "случайно" и убьет.

Майя Maja

Фильм" Все оттенки серого" еще цветочки, оказывается)) Ну а таких, как в посте, психиатрия пачками лечит. Ушами любят до безумия, на все согласные(( Жаль, что они в клиники уже изуродованными попадают...