Так получилось, что я влюблена в мужчину. Там долгая история. Мы на расстоянии. Он помог мне пережить тяжёлые времена.
Мужчине нравится извращения
Комментарии
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Майя Maja
Что делать? Голову лечить. А то недолго на свете жить осталось. Покалечит тебя твой извращенец. А может "случайно" и убьет.
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22 час.
Элина Морозова
Мазохистка.
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20 час.
Майя Maja
Фильм" Все оттенки серого" еще цветочки, оказывается)) Ну а таких, как в посте, психиатрия пачками лечит. Ушами любят до безумия, на все согласные(( Жаль, что они в клиники уже изуродованными попадают...
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18 час.
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