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Активист Эл Шарптон призвал НБА завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать владельца клуба Роберта Сарвера

Лидер движения за гражданские права Эл Шарптон призвал НБА завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать из лиги мажоритарного владельца клуба Роберта Сарвера или установить четкие сроки принятия решения.

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