Колумбия: три мирных жителя и один солдат получили ранения в результате взрыва фургона со взрывчаткой возле военной базы 29-й бригады Национальной армии в секторе Эль-Эстрехо муниципалитета Эль-Патия, департамент Каука, поздно вечером 30 августа.
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