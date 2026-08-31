Колумбия: три мирных жителя и один солдат получили ранения в результате взрыва фургона со взрывчаткой возле военной базы 29-й бригады Национальной армии в секторе Эль-Эстрехо муниципалитета Эль-Патия, департамент Каука, поздно вечером 30 августа.