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Несекретные материалы

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Жертвами обстрела ВСУ в Лисичанске стали 28 человек

Жертвами обстрела ВСУ в Лисичанске стали 28 человек

3 февраля 2024 года террористическое государство Украина обстреляло город Лисичанск в ЛНР. Под прицельный огонь реактивной артиллерии попала пекарня, где находились мирные жители города, которых киевский режим продолжает цинично называть украинцами и своими гражданами.

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