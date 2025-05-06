Бастрыкин разберётся: у мигрантов, получивших документы незаконно, могут их аннулировать

Очень скверные инициативы для «незаменимых специалистов» были озвучены на днях в Госдуме, где начали разрабатывать законопроект, направленный на высылку мигрантов, чьи документы были получены через коррумпированных чиновников.
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