Путь к вершине: системная подготовка к ЕГЭ по английскому языку

Единый государственный экзамен по английскому языку представляет собой комплексное испытание, призванное оценить не только знание грамматических правил и лексического запаса, но и способность применять язык как живой инструмент коммуникации.
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