Мизулина отреагировала на рекламу спрея для волос с могилой

Публикация рекламы спрея для волос с использованием фото могилы является попыткой малоизвестного бренда привлечь к себе внимание с помощью сомнительного контента, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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