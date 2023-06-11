Опубликованы кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении

Страна и люди

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российские операторы беспилотного летательного аппарата вскрыли оборудованную позицию украинских боевиков, по которой после был нанесен удар БПЛА.