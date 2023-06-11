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Опубликованы кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении

Опубликованы кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российские операторы беспилотного летательного аппарата вскрыли оборудованную позицию украинских боевиков, по которой после был нанесен удар БПЛА.

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