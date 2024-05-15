⚡️После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны Севастополя рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны Севастополя рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.