«Это будет бойня». Что началось в сирийском Идлибе

Обстановка на северо-западе Сирии может серьезно обостриться уже в ближайшие дни. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве, Анкара дополнительно перебрасывает сюда несколько тысяч бойцов и сотни единиц техники.
Обстановка на северо-западе Сирии может серьезно обостриться уже в ближайшие дни. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве, Анкара дополнительно перебрасывает сюда несколько тысяч бойцов и сотни единиц техники.
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