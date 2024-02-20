В Сенате предложили вернуть сталинскую статью о саботаже

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди представила законопроект о введении в Уголовный кодекс ответственности за саботаж в период спецоперации, сообщает «Коммерсант».
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