Песков рассказал, планируются ли контакты Путина и Трампа до Нового года

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа еще остается более трех недель. За время с момента его победы на выборах президента США не поступало никаких сигналов о его желании наладить контакты с президентом России Владимиром Путиным.
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