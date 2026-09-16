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Орловские новости

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В Орле возбудили дело о жестоком обращении с животными

В Орле возбудили дело о жестоком обращении с животными

Собаку выбросил из окна её 64-летний владелец, он же забрал труп и выкинул в мусорный контейнер.Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч.

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