В Иванове в «Мисти парке» проверяют аттракционы

Решение о дальнейшей эксплуатации аттракционов примут только после завершения аудита.В ивановском «Мисти парке» начался дополнительный аудит безопасности аттракционов.
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