В России создали препарат для персонализированной терапии опухолей

Учёным ННГУ им. Н.И. Лобачевского удалось соединить внутри одного препарата несколько действующих молекул, что позволило провести комбинированную фотодинамическую (ФДТ) и химиотерапию опухолевых заболеваний.
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