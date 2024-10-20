Генетический код русских: какие загадки раскрыли учёные

Учёные относительно недавно вплотную подобрались к расшифровке генетического кода человека. Это во многом позволило по-новому взглянуть и на историю русского этноса, который оказался более древними и не таким однородным, чем предполагалось ранее.
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