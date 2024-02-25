Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в многоквартирный дом

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донецк в Донецкой Народной Республике. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, есть информация о прямом попадании снаряда в многоквартирный дом в микрорайоне Текстильщик.
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