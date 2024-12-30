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Сенатор Пушков заявил, что протесты в Грузии пошли на убыль

Сенатор Пушков заявил, что протесты в Грузии пошли на убыль

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в Грузии после вступления в должность нового президента Михаила Кавелашвили на фоне протестов оппозиции и экс-главы государства Саломе Зурабишвили.

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