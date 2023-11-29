Стало понятно, как будет выглядеть независимая рок-сцена завтра: три главных тренда

Год назад одной из самых отрадных тенденций инди-музыки виделась ориентация на хорошие тексты. Интересно, что в этом году данная тенденция прослеживается практически у всех групп, заслуживающих упоминания в обзоре самых актуальных инди-трендов 2023 года.