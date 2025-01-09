МИД Украины: Киев готов занять место Венгрии в НАТО и ЕС

АЖ

Александр Жигилий

Три года СВО, где главной задачей, кроме ликвидации наследия фашизма, был недопуск Украины в НАТО, судя по заявлениям руководства Украины сейчас , не только не пугает нынешнее руководство страны, а наоборот, усилило их желание это сделать побыстрее! Причины? Банковская, Генштаб, ГРУ ВСУ, как военные объекты, как центры принятия решений, перешедшие все мыслемые ";красные линии" остаются безнаказанными, логистика исправна, помощь идёт регулярно, противник, то есть мы, оставили их целыми и невредимыми! Вывод Киевской Власти какой в этой ситуации!???? Кремль очкует и ничего не может сделать из-за страха перед НАТО- а значит мы можем действовать сильнее и наглее в вопросах вступления страны в НАТО , как их гаранта! Кремль заигрался в политику, утратил инициативу в достижении поставленных изначально военных и политических задач, поэтому Украина и ведёт себя так вольно!!! Не торгаши должны руководить СВО с нашей стороны, не мафиозные кланы, а военные профессионалы, способные реализовать План СВО! Ради чего тогда мы жертвовали таким количеством добровольцев ради поставленной задачи? Это ведь не парадная прогулка, а битва не на жизнь, а насмерть- кто кого! Кто очкует, должен уступить место тому, кто это умеет делать успешно и грамотно, как "Генерал Армагеддон в Сирии"!!! А его очкующие с большими звездами на погонах, но с паркетными мозгами, задвинули с передовой в Африку, (трусы всегда так делают ,дабы подчеркнуть свое якобы умение, что бы не показывать свою непорядочность),а сами ведь ничего не могут, и не умеют! Не пора ли вернуть тех, кто умеет побеждать врага туда, где они реализуют свой талант в виде побед над врагом и ради того, что мы затеяли изначально и чем воодушевили народ России!