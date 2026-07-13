China Builds Full-Scale Model Of US Destroyer In Remote Desert Security analysts poring over satellite photos of China have shared a surreal image: There's a detailed, full-scale replica of a US Navy destroyer in the middle of a remote stretch of Chinese desert.
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