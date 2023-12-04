Сугробы после прошедшего снегопада в Москве побили семидесятилетний рекорд

Москва понемногу начала приходить в себя после воскресного снегопада. Утро и ночь были относительно спокойными, количество осадков заметно снизилось и коммунальщики уже в более спокойном режиме занимались расчисткой улиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии