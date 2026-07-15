MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TxFlow L1 запустил платформу Probly для ончейн-рынков прогнозов

TxFlow L1 запустил платформу Probly для ончейн-рынков прогнозов

Разработчики блокчейна первого уровня TxFlow L1 объявили о запуске Probly — второго приложения в своей экосистеме и первой платформы прогнозов, созданной на базе стандарта TxFlow Improvement Protocol 3 (TIP3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии