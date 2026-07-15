TxFlow L1 запустил платформу Probly для ончейн-рынков прогнозов

Разработчики блокчейна первого уровня TxFlow L1 объявили о запуске Probly — второго приложения в своей экосистеме и первой платформы прогнозов, созданной на базе стандарта TxFlow Improvement Protocol 3 (TIP3).
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