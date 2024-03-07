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Добрый Мир

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Европа боится. ЕС отказал США в вопросе конфискации российских активов

Европа боится. ЕС отказал США в вопросе конфискации российских активов

© РИА Новости Михаил Климентьев Администрация Байдена разочарована тем, что Европа не желает конфисковать российские активы и пустить их на нужды Украины, пишет Politico.

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