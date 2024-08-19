В ЗакСе Петербурга стартуют чтения законопроекта о бюджете

Главный документ содержит данные по расходам на три года. Депутаты петербургского ЗакСа приступают к изучению главного финансового документа — законопроекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
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