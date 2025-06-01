Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению Вооруженные силы (ВС) России нанесли 1 июня ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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