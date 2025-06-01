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ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению

ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению

Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению Вооруженные силы (ВС) России нанесли 1 июня ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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