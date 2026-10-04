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Суперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество

Суперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество

Три таких блока зажгли светодиоды, а прочность на сжатие достигла 23 мегапаскалей — достаточно для лестниц и перекрытий Исследователи из Харбинского политехнического университета и Китайской академии наук превратили бетон из пассивного стройматериала в накопитель энергии.

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