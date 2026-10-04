Суперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество

Три таких блока зажгли светодиоды, а прочность на сжатие достигла 23 мегапаскалей — достаточно для лестниц и перекрытий Исследователи из Харбинского политехнического университета и Китайской академии наук превратили бетон из пассивного стройматериала в накопитель энергии.