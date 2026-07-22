15 лет брака и жизнь на разных континентах: почему разъехались Саша Савельева и Кирилл Сафонов

О фактическом расставании Саши Савельевой и Кирилла Сафонова в светских кругах говорят уже открыто. Пока бывшая солистка «Фабрики» делится кадрами из Санкт-Петербурга и пишет о начале нового жизненного этапа, её муж в одиночестве гуляет по Нью-Йорку.