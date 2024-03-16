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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин рассказал, что Гинер хотел поспорить с ним на 1 млн долларов из-за удаления Марио: «Предлагал отправить момент в УЕФА. Но в итоге отправили что-то другое, и меня забанили»

Об этом рассказал бывший арбитр ФИФА.  – У тебя было такое, что приходил босс какого-то клуба и начинал устраивать этот «цирк с конями»? – Было.

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