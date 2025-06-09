Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Предприниматель Илон Маск в соцсети X пошутил, что главный удар по своей репутации нанес сам. "Поразительно, сколько было попыток испортить мою репутацию, особенно с моей стороны", — написал предприниматель.
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