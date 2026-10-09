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Царьград

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Карасин оценил влияние западных медиа на общественное мнение России

Карасин оценил влияние западных медиа на общественное мнение России

Григорий Карасин, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, заявил о дезинформации со стороны западных медиа и призвал журналистов давать квалифицированные комментарии по их заявлениям для защиты общества от слухов и домыслов.

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