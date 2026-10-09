Григорий Карасин, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, заявил о дезинформации со стороны западных медиа и призвал журналистов давать квалифицированные комментарии по их заявлениям для защиты общества от слухов и домыслов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Американец приеха...
- СИ Прощание с Лидией...
- В Самарской облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым