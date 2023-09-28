Ученые выяснили, как повысить эффективность добычи калия

Исследование опубликовано в журнале «Горные науки и технологии». Ученые ПНИПУ и Университета науки и технологий Цзянси (Китай) исследовали влияние ультразвука на реагенты-депрессоры, которые повышают качество и извлечение целевого продукта – хлорида калия.