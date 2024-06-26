Конгресс США проведет слушания по поводу стремительно растущего бюджета ракеты Sentinel

Новая многомиллиардная программа Пентагона по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) подверглась резкой критике как постоянный источник перерасхода средств, но конгресс практически не отреагировал на этот вопрос.
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