Самые популярные подержанные минивэны и фургоны на российском рынке

Россияне — вы удивитесь! — все чаще стали приобретать подержанные минивэны и фургоны. В лидерах — модели отечественной LADA, корейских Hyundai и Kia, а также японской Toyota и немецкого Volkswagen.
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