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Сосед увидел прикованную к балкону женщину и спас ее из секс-рабства

Сосед увидел прикованную к балкону женщину и спас ее из секс-рабства

В городе Зост, Германия, 33-летнюю бездомную женщину спасли из секс-рабства. Об этом сообщает WDR. В ноябре 2025 года неравнодушный мужчина увидел на балконе соседнего дома полуобнаженную женщину, прикованную наручниками к деревянной балке.

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