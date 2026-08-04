Сосед увидел прикованную к балкону женщину и спас ее из секс-рабства

В городе Зост, Германия, 33-летнюю бездомную женщину спасли из секс-рабства. Об этом сообщает WDR. В ноябре 2025 года неравнодушный мужчина увидел на балконе соседнего дома полуобнаженную женщину, прикованную наручниками к деревянной балке.