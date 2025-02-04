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Бывший замглавы российского города сел на 10 лет за взятки машиной, часами и креслом

Бывший замглавы российского города сел на 10 лет за взятки машиной, часами и креслом

Псковский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего заместителя главы администрации Пскова, по совместительству начальника управления городского хозяйства, признанного виновным в коррупции.

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