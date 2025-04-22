Absorption day E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The expectation is for Tuesday to respond as an absorption day of the news that came out of Washington over the weekend and created the downward move on Monday.
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