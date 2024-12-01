В Госдуме раскритиковали решение Байдена накачать Украину оружием

Депутат Госдумы Шеремет назвал решение Байдена накачать Украину оружием пакостью Решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием является пакостью и медвежьей услугой.
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