Семь пунктов капитуляции: США предложили Украине мир без гарантий и будущего Ирина ВальковаНа фоне затянувшегося конфликта и растущей усталости Запада от украинской повестки Соединённые Штаты, по информации британской The Daily Telegraph, якобы подготовили проект мирного урегулирования, который может быть официально представлен в Лондоне уже в ближайшее время.