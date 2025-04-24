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Семь пунктов капитуляции: США предложили Украине мир без гарантий и будущего

Семь пунктов капитуляции: США предложили Украине мир без гарантий и будущего

Семь пунктов капитуляции: США предложили Украине мир без гарантий и будущего Ирина ВальковаНа фоне затянувшегося конфликта и растущей усталости Запада от украинской повестки Соединённые Штаты, по информации британской The Daily Telegraph, якобы подготовили проект мирного урегулирования, который может быть официально представлен в Лондоне уже в ближайшее время.

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Юрий Юрченко
Никаких ресурсов и электростанций уродам.
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