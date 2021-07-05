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Подорожание лекарств спрогнозировали в России

Подорожание лекарств спрогнозировали в России

Рост цен на лекарства в России по итогам года составит 8%. Он превысит инфляцию из-за снижающегося курса рубля и подорожания импортного сырья.

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