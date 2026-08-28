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Минобороны: силы ПВО за ночь сбили над Россией 512 украинских дронов

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили над Россией 512 украинских дронов

В ночь на 28 августа над российскими регионами сбили 512 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. В результате есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

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