«Никакого прекращения огня, пока Путин чувствует себя победителем» – полковник США

ИМ

Ильдус Мамлеев

А генералу США какое дело до того что делает Путин на Украине? Что он на этой Украине потерял? Хочет там сдохнуть, пусть приезжает с удовольствием "задвухсотим"! США мы пока ещё не бомбим, только его интересы! Убавят свои интересы и пусть дальше живут у себя "за лужей" и сами хоронят свой доллар, а мы им в этом поможем!