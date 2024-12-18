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«Никакого прекращения огня, пока Путин чувствует себя победителем» – полковник США

«Никакого прекращения огня, пока Путин чувствует себя победителем» – полковник США

Политнавигатор Прекращение огня невозможно, пока Россия выступает в роли победителя, и не соглашается отдать Украине все новые территории.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А генералу США какое дело до того что делает Путин на Украине? Что он на этой Украине потерял? Хочет там сдохнуть, пусть приезжает с удовольствием &quot;задвухсотим&quot;! США мы пока ещё не бомбим, только его интересы! Убавят свои интересы и пусть дальше живут у себя &quot;за лужей&quot; и сами хоронят свой доллар, а мы им в этом поможем!
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