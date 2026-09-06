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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» выкупит вратаря Митрова за 5 млн рублей и отдаст его в аренду «Сочи» до конца сезона (Иван Карпов)

Вратарь «Шинника» Тимофей Митров может вернуться в «Локомотив» и сразу отправиться в аренду в «Сочи».

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