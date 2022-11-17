Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Роналду считает Месси лучшим из тех, кого видел, и не прочь с ним поужинать: «Почему бы и нет?»

Нападающий Криштиану Роналду высказался о противостоянии с Лионелем Месси. – Как насчет такой идеи: в финале ЧМ-2022 встречаются Португалия и Аргентина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх