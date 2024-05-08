Чья потеряшка, на пересечении пер. Володаркого и ул. Мира? Уже больше недели вдоль дороги сидит маленькая собачка , похожа на комнатную , ждёт своего хозяина!!!.
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Чья потеряшка, на пересечении пер. Володаркого и ул. Мира? Уже больше недели вдоль дороги сидит маленькая собачка , похожа на комнатную , ждёт своего хозяина!!!.