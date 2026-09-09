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Нижегородская правда

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Один ребёнок погиб и 78 пострадали в ДТП за лето в Нижнем Новгороде

Один ребёнок погиб и 78 пострадали в ДТП за лето в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде за три летних месяца произошло 77 ДТП с несовершеннолетними. В них 78 детей пострадали, один ребёнок погиб.

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