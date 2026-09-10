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Нижегородская правда

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Праздничные мероприятия по случаю Дня рождения Кстова пройдут 12 сентября

Праздничные мероприятия по случаю Дня рождения Кстова пройдут 12 сентября

В субботу, 12 сентября, в Кстове будут праздновать 69‑й день рождения города. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что недавно Кстово стало частью мегаполиса, и это событие вписано в нашу общую историю, так что и праздник — наш общий.

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