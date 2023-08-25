В турецких отелях захотели исключить алкоголь из системы "все включено"

Спиртные напитки из системы all inclusive в отелях Турции решили исключить. В туриндустрии страны считают, что алкоголь - это большая часть расходов в гостиничном бизнесе, поэтому отказ от них снизит затраты, что сделает туры более бюджетными.
Спиртные напитки из системы all inclusive в отелях Турции решили исключить. В туриндустрии страны считают, что алкоголь - это большая часть расходов в гостиничном бизнесе, поэтому отказ от них снизит затраты, что сделает туры более бюджетными.
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